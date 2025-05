Dos au mur après deux journées difficiles, les Lionceaux du Sénégal jouent ce jeudi leur survie dans la Coupe d’Afrique des Nations U20. Opposés à la République Démocratique du Congo à 15h (GMT) au New Suez Stadium, les champions en titre n’ont plus le droit à l’erreur. Une victoire est impérative. Tout autre résultat signerait la fin de leur aventure en Égypte.

Avec un point récolté en deux matchs, soit un nul contre la Centrafrique (1-1) et une défaite frustrante face au Ghana (1-0), le Sénégal est actuellement troisième du groupe C. Une victoire contre la RDC permettrait aux hommes de Serigne Saliou Dia d’espérer se qualifier soit parmi les deux premiers de la poule, soit parmi les deux meilleurs troisièmes. En revanche, un nul ou une défaite les éliminerait purement et simplement, avec seulement deux points en trois matchs, insuffisants pour passer au tour suivant. Le sélectionneur est conscient de l’enjeu. « C’est une finale qui nous attend. Soit on gagne, soit on rentre à la maison », a-t-il déclaré. Le message est clair, il faudra tout donner pour décrocher une place en quarts.

En face, la RDC, actuelle leader du groupe avec 4 points, est déjà assurée de se qualifier, que ce soit en terminant parmi les deux premiers ou comme l’un des meilleurs troisièmes. Mais les Léopardeaux ont toujours un enjeu de terminer à la première place du groupe. Pour cela, ils doivent s’imposer face au Sénégal, car le Ghana, également à 4 points, affronte la Centrafrique, lanterne rouge avec un seul point. Les Congolais visent la victoire pour s’éviter un adversaire plus redoutable en quarts et sécuriser la première place.

Les deux équipes se connaissent bien. En mars dernier, elles s’étaient affrontées en amical à deux reprises au stade Lat Dior de Thiès. Le Sénégal s’était imposé lors du premier duel (2-0), avant de concéder un nul lors de la seconde rencontre. Mais cette fois, l’enjeu est bien plus important pour les Lionceaux, seule la victoire compte s’ils veulent continuer leur parcours dans cette CAN U20.

