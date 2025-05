En dépit d’une très bonne performance de Sadio Mané, Al-Nassr, qui menait de 2 à 0 à la pause, a totalement craqué en seconde période et s’est renversé par Al-Ittihad (2-3). La Ligue des Champions se complique davantage à quatre journées de la fin de la Saudi Pro League.

Encore une fois, Sadio Mané n’a pas suffi à l’équipe d’Al-Nassr. Une semaine après son élimination en demi-finales de la Ligue des Champions asiatique par les Japonais du Kawasaki Frontale (2-3), la formation de Stefano Pioli a enchaîné une nouvelle contre-performance, cette fois-ci en Championnat. A domicile, Al-Nassr s’est incliné 3-2 contre le leader de Saudi Pro League, Al-Ittihad.

Al-Nassr se complique la C1

Pourtant, à la pause, tout se déroulait sans accroc pour Le Mondialiste, grâce notamment à un grand Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 3e minute, avant de se fendre en passeur décisif pour Yahya sur le 2-0 (37e), marquant son 14e but et délivrant sa 14e passe décisive de la saison. Mais Al-Nassr s’est fait retourner par Benzema (49e), Ngolo Kanté (52e) et Aouar (90e+4).

Avec cette nouvelle désillusion, Al-Nassr perd donc sa troisième place sur podium au profit d’Al-Ahli d’Edouard Mendy, vainqueur d’Al-Taawoum (2-0). A quatre journées de la fin, les coéquipiers de Sadio Mané comptent un point de retard sur cette fameuse troisième place qualificative pour la Ligue des Champions. Mais un calendrier abordable pour aider Cristiano Ronaldo et ses partenaires.

