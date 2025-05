Du 4 au 9 mai 2025, le Centre d’Excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo accueille un stage de haut niveau destiné aux arbitres d’élite du Sénégal. Organisé sous l’égide de la FIFA, ce cours M1 est une étape importante dans le processus de professionnalisation et de développement de l’arbitrage sénégalais.

Présent lors de la cérémonie d’ouverture, le président de la Commission centrale des arbitres (CCA), Malang Diédhiou, a salué une initiative structurante soutenue par la Fédération sénégalaise de football (FSF), son président Me Augustin Senghor et le Département national de l’arbitrage. « La formation est au cœur des préoccupations de la CCA », a-t-il déclaré. « Ce cours est extrêmement important pour améliorer la qualité de l’arbitrage au Sénégal. Et qui dit amélioration de l’arbitrage dit développement du football », a-t-il ajouté.

Durant cinq jours, les meilleurs arbitres du pays bénéficieront d’un encadrement de haut niveau assuré par des instructeurs FIFA. Pour cette édition 2025, deux figures de l’arbitrage africain ont été déléguées. Il s’agit de l’instructeur technique camerounais Evehe Divine et de l’instructrice physique ivoirienne Jeanne. Ils auront comme mission de renforcer les compétences techniques, tactiques et physiques des officiels sénégalais.

Pour le programme, il comprend les révisions des lois du jeu, du positionnement, de la gestion du hors-jeu (Loi 11), des fautes (loi 12), l’évaluation vidéo, les tests physiques, mais aussi d’un focus sur des situations complexes comme les fautes tactiques, les mains, les challenges ou les pénaltys. « Nous espérons qu’au sortir de cette session, nos arbitres auront considérablement amélioré leurs compétences », a conclu Malang Diédhiou.

