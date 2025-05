De retour en forme du côté d’Everton, Iliman Ndiaye n’oublie pas pour autant son passage à l’Olympique de Marseille. Une étape marquante, mais pas forcément épanouissante, comme l’a confié le milieu offensif sénégalais dans un entretien accordé à Canal+ Sport Afrique.

Recruté à l’été 2023 après une saison remarquée à Sheffield United, Ndiaye avait rejoint l’OM dans un contexte délicat. « Le contexte était difficile, les changements de coachs… », raconte-t-il avec lucidité. Si le transfert s’est bouclé rapidement, le joueur admet que Marseille n’était pas forcément sa priorité à ce moment-là : « Je voulais rester à Sheffield, et après, à Marseille, tout s’est fait d’un coup. »

Le début de saison, entre une préparation compliquée et une élimination en barrages de Ligue des champions, n’a pas arrangé les choses. « La pré-saison n’a pas été très bonne. J’ai enchaîné les matchs, mais on ne s’est pas qualifiés en Ligue des champions. C’était un coup dur pour nous », explique-t-il. En une saison sur la Canebière, Iliman Ndiaye a disputé 46 rencontres, marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives. Une expérience de plus, mais qui, à ses yeux, s’est avérée difficile « sur tous les aspects ». Aujourd’hui, c’est en Premier League, avec Everton, qu’il semble avoir retrouvé son équilibre.

wiwsport.com