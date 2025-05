La phase de groupes touche à sa fin dans le groupe B de la CAN U20 2025. Ce mercredi, le Maroc et le Nigeria ont validé leur billet pour les quarts de finale, pendant que la Tunisie garde un mince espoir de qualification en tant que meilleur troisième. Le Kenya, lui, est déjà éliminé.

Au Suez Canal Authority Stadium d’Ismailia, le choc entre le Maroc et la Tunisie était décisif pour l’avenir des deux équipes. Et ce sont les Lionceaux de l’Atlas qui ont pris le dessus (1-3), au terme d’un match maîtrisé malgré la grosse débauche d’énergie tunisienne. La Tunisie avait pourtant mis beaucoup d’intensité en début de rencontre, sans réussir à concrétiser. Juste avant la pause, le Maroc frappe fort. Ayman Arguigue a ouvert le score d’une tête bien placée (0-1, 44e). Les Tunisiens sont revenus avec de meilleures intentions et ont rapidement égalisé par Anis Doubal (53e). Mais en fin de match, ils ont craqué. Ismail Bakhti a redonné l’avantage au Maroc (86e), avant que Jones El-Abdellaoui ne scelle définitivement la victoire dans les arrêts de jeu (1-3, 90e+2). Avec ce succès, le Maroc termine la phase de groupes avec 7 points et décroche son ticket pour les quarts. La Tunisie, qui reste à trois points, doit désormais espérer une qualification parmi les meilleurs troisièmes.

Dans l’autre rencontre du groupe, le Nigeria, presque qualifié avant même de jouer, a dû batailler pour arracher un nul contre une valeureuse équipe du Kenya (2-2). Les Kényans ont surpris les Nigérians en ouvrant rapidement le score sur penalty par Kevin Wanganya (6e). Kparobo Arierhi a égalisé (16e), mais William Gitamu a redonné l’avantage au Kenya (68e). Finalement, le Nigeria s’en est sorti grâce à un penalty transformé par Daniel Bameyi (73e). Avec cinq points au compteur, les Flying Eagles assurent leur qualification. Le Kenya, avec un seul point, quitte la compétition sans victoire.

