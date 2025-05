Le Sénégal jouera sa survie dans cette CAN U20 ce jeudi à 15h face à la République Démocratique du Congo. Battus d’entrée par le Ghana (1-0), puis accrochés par la Centrafrique (1-1), les Lionceaux, tenants du titre, se retrouvent en grande difficulté avec un seul point au compteur après deux journées.

Face à cette situation critique, le sélectionneur Serigne Saliou Dia ne se cache pas : « On va continuer à travailler, et maintenant, c’est une finale qui nous attend contre la RDC. Il n’y a pas d’autre solution : soit on gagne, soit on rentre à la maison. Je pense qu’on donnera le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher cette victoire », a déclaré le technicien sénégalais à l’issue de la rencontre face au Ghana.

Jeudi, les Lionceaux n’auront plus droit à l’erreur face à une équipe congolaise en pleine confiance, leader du groupe avec 4 points après sa victoire convaincante contre la Centrafrique (1-3). Seule une victoire permettrait au Sénégal de garder l’espoir de se qualifier pour les quarts de finale. Tout autre résultat signerait une élimination précoce pour les champions en titre.

