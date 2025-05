Battu 1-0 ce lundi par le Ghana lors de la 2ᵉ journée de la Coupe d’Afrique des nations U20, le Sénégal a vu ses espoirs de qualification se compliquer. Après la rencontre, le sélectionneur Serigne Saliou Dia s’est exprimé avec regret sur la tournure du match.

« C’est juste avec des regrets. C’est un match où c’est le but qui a fait la différence entre les deux équipes. C’est vrai qu’on avait en face de nous une très belle équipe du Ghana, qui a eu à jouer pendant les Jeux africains. Mais je pense qu’on a fait de très belles séances vidéo, sur le plan offensif et tout. Leur objectif, c’était de jouer très long. Ils n’ont pas essayé de construire. C’était à nous de reculer. Malheureusement, sur un deuxième ballon, il y a eu une faute défensive. On prend un but. C’est dommage pour nous, parce qu’on avait vraiment la possibilité de faire quelque chose dans ce match. C’était un match où on pouvait peut-être sortir avec au moins un nul. Mais, comme on dit en football, c’est comme ça« , a-t-il reconnu.

Malgré cette déconvenue, le coach reste convaincu que son équipe avait les armes pour faire mieux : « C’est à nous maintenant de travailler, de continuer pour espérer avoir la qualification à l’avenir. C’est amer, parce que c’est un but qui vient de nulle part. Quand on voit le nombre d’occasions créées, je pense qu’il n’y en a presque pas eu entre les deux équipes. Elles se tenaient très près. C’est vrai qu’il faut reconnaître une belle équipe, qui a beaucoup d’expérience, avec des joueurs peut-être plus matures que les nôtres. Quand on les compare, ils sont plus matures. Ça, il faut oser le dire. Mais on a eu à faire notre jeu, on a su les empêcher de jouer dans la profondeur. Malheureusement, ce but nous a fait mal. Comme je l’ai dit tantôt, c’est une faute de défense. C’est très amer, parce qu’on avait la possibilité, encore une fois, de faire un bon résultat et d’espérer jusqu’au dernier match », », ajoute-t-il.

