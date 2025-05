Le milieu de terrain Habib Diarra, capitaine du Racing Club Strasbourg, figure parmi les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1 française. L’international sénégalais est en concurrence avec Evann Guessand et Achraf Hakimi.

Et si la chance souriait enfin au Sénégal au Prix Marc-Vivien Foé ? Car depuis sa création, en 2009, ce trophée, attribué au meilleur joueur de football africain évoluant dans le Championnat de France de football, selon un jury de journalistes spécialisés, notamment de RFI et France 24, n’a jamais été remporté par un Sénégalais. Mamadou Niang, Souleymane Diawara, Moussa Sow, Cheikh Ndoye et Ismaïla Sarr ont été proche du but mais ont fini soit à la deuxième ou à la troisième place du podium.

D’ailleurs, pour la première fois depuis six ans et cette troisième place d’Ismaila Sarr en 2019, derrière Nicolas Pepé et Wahbi Khazri, un footballeur sénégalais est de retour parmi les finalistes. Il s’agit d’Habib Diarra. Le milieu de terrain international (21 ans, 9 sélections, 3 buts) est un élément clé dans la superbe saison de la jeune équipe de Strasbourg dont il est le capitaine. Diarra, qui vient de disputer son 100 matchs avec le Racing, a marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives en 28 matchs de Ligue1.

Une forte concurrence pour glaner le trophée

Providentiel avec les Lions en novembre dernier, le natif de Guédiawaye a donc de solides arguments pour remporter ce Prix Marc-Vivien Foé 2025 et devenir ainsi le premier footballeur sénégalais à inscrire son nom dans le palmarès. Mais il faudra faire face à la concurrence d’Achraf Hakimi (26 ans et d’Evann Guessand (23 ans). Deuxième en 2024, derrière Pierre-Emerick Aubameyang, le latéral marocain réalise une superbe saison au Paris Saint-Germain tout comme l’attaquant ivoirien de l’OGC Nice.

