La Basketball Africa League (BAL) a inauguré un terrain de basket flambant neuf à Yoff, en partenariat avec la Ville de Dakar. Offert à la communauté locale par la BAL, ce terrain s’inscrit dans l’ambitieux projet de la NBA Afrique de construire 1 000 terrains sur le continent au cours de la prochaine décennie.

« L’inauguration du terrain, l’atelier de basket-ball et l’atelier de prévention du paludisme d’aujourd’hui reflètent notre engagement à contribuer aux communautés où nous intervenons. Nous sommes impatients de continuer à inspirer, à responsabiliser et à promouvoir la jeunesse au Sénégal et dans toute l’Afrique grâce au basket-ball », a déclaré Amadou Gallo Fall, président de la BAL.

Situé dans la commune de Yoff, le terrain permettra à plus de 5 000 habitants de disposer d’un espace sécurisé pour pratiquer le basket-ball, se retrouver et développer des valeurs sportives. Un geste fort, dans un pays où le manque d’infrastructures freine souvent la progression des jeunes talents. La BAL s’engage à laisser un héritage durable dans les communautés où elle opère.

Le Secrétaire général de la Ville de Dakar, Mouhamed Diop, a salué cette initiative. « La Ville de Dakar est fière de s’associer à la BAL pour la réalisation de ce projet porteur d’espoir et d’opportunités pour notre jeunesse. L’inauguration de ce terrain à Yoff symbolise notre engagement continu en faveur du sport et du développement communautaire. Cette collaboration témoigne de notre volonté de créer des espaces inclusifs où le sport devient un vecteur d’éducation, de cohésion sociale et d’épanouissement pour tous les Dakarois. »

Un avis partagé par le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, également présent lors de la cérémonie inaugurale aux côtés de Clare Akamanzi, directrice générale de la NBA Afrique.

Basket et santé : un terrain pour apprendre à jouer et à se protéger

Dans la foulée de l’inauguration, la BAL a organisé un atelier mêlant basket-ball et sensibilisation à la santé en partenariat avec Speak Up Africa. Cette organisation africaine basée au Sénégal œuvre à relever les défis de développement durable à travers le continent, en travaillant avec des acteurs du changement.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébré le 26 avril, 50 garçons et filles de 16 ans et moins ont participé à des sessions de basket, suivies d’un atelier de prévention du paludisme. Les jeunes ont reçu des ressources et des outils pour mieux comprendre les moyens de protection contre cette maladie et devenir à leur tour des relais d’information dans leurs communautés.

