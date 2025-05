Le gardien sénégalais de 33 ans a été élu meilleur portier de la Ligue des Champions d’Asie élite après avoir remporté la compétition avec Al-Ahli, vainqueur 2-0 en finale contre Kawasaki Frontale.

Auteur d’un parcours solide, l’ancien joueur de Chelsea a disputé neuf rencontres dans la compétition, encaissé huit buts et réalisé trois clean sheets. Depuis son arrivée à Al-Ahli à l’été 2023, il a joué 70 matchs, concédé 68 buts et signé 30 matchs sans encaisser. Déjà vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2021 et désigné meilleur gardien UEFA de la saison, il avait également été sacré “The Best” par la FIFA en 2022. Avec ce titre en Asie, il devient le premier gardien africain à cumuler des récompenses individuelles majeures sur les deux continents.

« Je suis fier de représenter l’Afrique au plus haut niveau. Ce titre, c’est le fruit de beaucoup de travail et de détermination. Être le premier Africain à remporter les distinctions de meilleur gardien en Europe et en Asie, c’est une fierté immense. J’espère que cela servira d’exemple et donnera envie aux jeunes de croire en leurs rêves », a déclaré Mendy après la finale.

