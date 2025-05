Pour leur deuxième sortie dans la Coupe d’Afrique des Nations U20, les Lionceaux du Sénégal affrontent le Ghana ce lundi soir au stade de Suez. Un match décisif pour les deux équipes après une première journée peu convaincante. Face aux Black Satellites, le sélectionneur Serigne Saliou Dia n’a procédé qu’à un seul changement dans son onze de départ.

Auteur d’une entrée remarquée contre la Centrafrique, avec une passe décisive à la clé, Yaya Diémé est titularisé sur l’aile droite à la place de Clayton Diangy. Le reste de l’équipe reste inchangé, fidèle au schéma en 4-3-3 adopté depuis le début du tournoi. Mouhamed Sissokho est reconduit dans les buts.

En défense, le capitaine Serigne Fallou Diouf forme la charnière centrale avec Ousmane Konaté, tandis qu’Ibrahima Diallo et Lansana Traoré occupent les couloirs. Au milieu, Pierre Antoine Diatta Dorival est positionné en sentinelle, entouré de Pape Daouda Diong et Cheikh Tidiane Thiam. En attaque, Ibrahima Dieng conserve sa place à la pointe, encadré par Mame Mor Faye à gauche et Yaya Diémé à droite.

