Champion en titre, le Sénégal se prépare à livrer un véritable bras de fer ce lundi soir au stade de Suez contre le Ghana, pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations U20. Un duel entre deux nations qui n’ont plus droit à l’erreur après un départ timide.

Accrochés 1-1 par une surprenante équipe centrafricaine, les Lionceaux du Sénégal n’ont pas su transformer leur domination en victoire. Un résultat frustrant, mais révélateur d’un groupe encore en rodage, conscient que le statut de favori ne suffit pas à faire la différence sur le terrain. Ce match face au Ghana sera donc un test de caractère, un défi d’orgueil.

Les confrontations entre ces deux sélections sont rares. Leur seule rencontre en CAN U20 remonte à 2019. Ce soir-là, le Sénégal s’était imposé 2-0, avec un doublé de Youssouph Badji, maîtrisant son sujet. Depuis, le Ghana court après sa revanche. Si l’histoire récente penche en faveur des Lionceaux, les chiffres renforcent leur statut de bête noire des équipes ouest-africaines. Sur leurs 12 derniers matchs contre des adversaires de la WAFU, ils affichent un impressionnant bilan de 8 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Mieux encore, ils restent invaincus en jeu ouvert lors des 13 dernières rencontres de phase finale, et ont toujours marqué lors de leurs 15 derniers matchs de groupes.

De leur côté, les Black Satellites peinent à retrouver leur lustre d’antan. Malgré un riche palmarès de 4 titres, leur dynamique actuelle est moins rassurante. Une seule victoire lors des six derniers matchs de groupe en phase finale, et un seul succès sur leurs quatre dernières confrontations face à des équipes de l’UFOA. Mais attention, le Ghana reste une nation à fort potentiel. Le rendez-vous est donné ce lundi à partir de 18 heures.

wiwsport.com