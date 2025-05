Les Lionceaux du Sénégal ont concédé une défaite frustrante ce lundi face au Ghana (1-0) lors de la 2e journée de la CAN U20, au stade de Suez. En manque de réalisme et bousculés par l’intensité des Black Satellites, les champions en titre se compliquent la tâche dans la course aux quarts de finale.

La première mi-temps avait déjà mis les Lionceaux en difficulté. Dès la 15e minute, Mensah avait profité d’une erreur défensive de Serigne Fallou Diouf pour ouvrir le score. Le Sénégal, gêné par le pressing intense du Ghana, n’avait pas trouvé la clé pour revenir au score, malgré quelques tentatives de Yaya Diémé et de ses coéquipiers. Dès la reprise, Serigne Saliou Dia a tenté de réagir en procédant à deux changements à la 46e minute. Abdourahmane Dia et Clayton Diandy sont venus renforcer l’attaque et le milieu de terrain, respectivement à la place de Mame Mor Faye et Pierre Dorival. Cependant, malgré un début de seconde période avec un peu plus de dynamisme, le Sénégal n’a pas concrétisé ses occasions. À la 51e minute, Clayton Diandy se présentait face au gardien ghanéen, mais son tir était magnifiquement arrêté par ce dernier. Le Ghana, de son côté, continuait à perturber le jeu sénégalais avec une bonne organisation défensive et une pression constante.

Les Lionceaux se sont progressivement retrouvés acculés. À la 57e, un nouveau turnover dans le milieu de terrain, avec un ballon perdu par Pape Daouda Diong, a failli coûter cher, mais heureusement, l’attaque ghanéenne n’a pas réussi à en profiter. En dépit de plusieurs assauts sur la défense ghanéenne, le Sénégal n’a pas trouvé la solution. Le rythme de jeu s’est accéléré des deux côtés, mais les actions sénégalaises se sont avérées trop imprécises pour espérer égaliser.

Au final, les changements opérés par Serigne Saliou Dia n’ont pas permis au Sénégal de revenir dans le match. Avec un seul point sur six possibles, les champions en titre sont désormais dans une position délicate. Leur dernier match face à la RDC, actuellement leader du groupe après sa victoire contre la Centrafrique (1-3), est désormais un match décisif. Les Lionceaux doivent impérativement s’imposer contre les Léopardeaux pour espérer prolonger leur aventure dans cette CAN U20. Le chemin vers les quarts de finale est semé d’embûches pour le Sénégal, et le moindre faux pas pourrait les éliminer prématurément de la compétition.

