Face au Ghana pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la CAN U20 , l’attaquant sénégalais Ibrahima Dieng insiste sur la nécessité de miser sur les forces du collectif pour décrocher une première victoire dans la compétition.

Après un nul frustrant (1-1) face au Bénin en ouverture, les Lionceaux U20 n’ont plus beaucoup de joker. Ce lundi à 18h, le champion d’Afrique en titre joue gros contre le Ghana et n’a d’autre choix que de réagir. Ibrahima Dieng, attaquant de l’AS Pikine, reste confiant. « Nous allons nous concentrer sur nous avant tout. C’est vrai, on ne connaît pas trop l’adversaire, juste des vidéos. Et même si on a joué notre premier match, la compétition vient de commencer. Mais si on arrive avec beaucoup de concentration, on ne va pas rater le match. », déclare-t-il.

« Nous sommes conscients du match et nous allons essayer d’imposer notre jeu. Nous avons nos qualités, on a l’habitude de jouer ensemble. On ne se focalise pas sur l’adversaire, on va amener notre plan de jeu, essayer d’imposer notre rythme et de gagner », ajoute-t-il.

wiwsport.com