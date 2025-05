Au terme d’une rencontre disputée, où ils auront souffert entre la première et le début de la seconde période, les Lions ont battu Tahiti (6-3) lors de la deuxième journée de phase de groupes de la Coupe du Monde, ce dimanche. Le Sénégal file en quarts de finale avant son dernier match de poule face au Chili, mardi.

L’Equipe Nationale du Sénégal tient son nouveau choc et, surtout, son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football de plage. Avec leur deuxième victoire en autant de matches pour leur dixième participation dans la compétition, les Lions vont continuer leur aventure aux Seychelles. L’équipe d’Oumar Ngalla Sylla s’est cette fois-ci imposée face à Tahiti (6-3), double champion en titre d’Océanie, au terme d’une rencontre très mal embarquée. Ils joueront leur dernier match de la phase de groupes face au Chili, ce mardi 6 mai (12h30 GMT).

Car oui, la première période a été assez mitigée, pour ne pas dire très poussive pour le Sénégal. Si Mamadou Sylla, trouvé sur le côté gauche sénégalais par Seydina Gadiaga, a ouvert le score sur une belle frappe croisée (0-1, 1er/9’11 »), les Lions ont été assez perméables en défense. Les Tiki Tao, qui n’avaient pas encore d’occasion franche, ont égalisé sur une sublime volée de Heimanu Taiarui (1-1, 1er/5’36’’). Surtout, les Tahitiens ont abusé des tirs lointains pour tenter de surprendre davantage le Sénégal. C’est ainsi que Gervais Chan-Kat leur a donné l’avantage (2-1, 1er/00’10 »).

Pour l’entame du second tiers-temps, les Lions sont retombés dans leurs travers et ont encaissé d’entrée un but de Matatia Taama (3-1, 2e/10’15’’). Seydina Gadiaga et Amar Samba auraient pu permettre aux leurs de réduire l’écart. Si Gadiaga a vu son penalty finir sur la transversale tahitienne (2e/9’48’’), Samb a, lui, loupé son face-à-face avec Jonathan Torohia (2e/8’55’’). Mais très puissants physiquement et imperturbables mentalement, les coéquipiers d’Al-Seyni Ndiaye n’ont jamais baissé les bras. Et heureusement, le portier tahitien n’était pas totalement prompt sur toutes les situations face à lui. Car sur une boulette de sa part, il a permis à Mamour Diagne de relancer le Sénégal (2-3, 2e/05’47 »).

Cette réduction du score a eu le don de réveiller totalement les joueurs d’Oumar Ngalla Sylla. Derrière, le Sénégal a fait la différence en montrant de meilleures intentions et en s’appuyant sur une bonne entrée d’Ousseynou Faye au poste de gardien. Gadiaga, sur coup-franc, a remis les Lions a égalité (3-3, 2e/01’13’’). Excellent dans sa surface en termes d’arrêts, Faye a eu le bénéfice de mettre devant son équipe sur une jolie frappe déviée par la tête de Patrick Tepa (3-4, 3e/05’35 »). S’en suivront des doublés de Sylla (3-5, 3e/03’13 ») et Mamour Diagne (3-6, 3e/01’33 ») pour sceller la victoire.

