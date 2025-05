Avec une ultime défaite, l’ASC Ville de Dakar quitte la Conférence Sahara par la petite porte. Le club sénégalais, qui n’a remporté que deux victoires en six journées, termine à la dernière place du classement. Une grosse désillusion pour une équipe qui avait suscité l’enthousiasme avec un recrutement ambitieux. Les playoffs se joueront sans elle.

Dans le même temps, Kriol Stars a créé la surprise en s’imposant face à Petro de Luanda (69-71), dans un match qu’il a dominé avec autorité. Ce résultat a mis la pression sur l’ASCVD avant même le coup d’envoi de son dernier match. Mais une fois encore, les hommes de Libasse Faye n’ont pas su répondre présent.

Pourtant, rien ne laissait présager une défaite après un début de rencontre équilibré (8-8), puis un léger avantage pour l’US Monastir à la fin du premier quart-temps (16-15). Portée par un Babacar Sané solide — auteur d’un double-double (13 points, 12 rebonds) — l’équipe tunisienne a pris le contrôle du match, creusant l’écart à la mi-temps (38-32).

Au retour des vestiaires, malgré les efforts de Makhtar Gueye (18 points, 11 rebonds), l’ASCVD a peiné à revenir. L’US Monastir a gardé la maîtrise du jeu et terminé le troisième quart-temps avec une avance de 7 points (53-46). Will Perry a bien tenté de relancer les siens avec ses 20 points et 7 passes décisives, mais cela n’a pas suffi. À une minute du terme, l’écart était encore de 10 points. L’ASCVD s’incline finalement 68-77.

Cette défaite enterre les derniers espoirs de qualification de l’ASC Ville de Dakar.

Les qualifiés pour la suite de la BAL :

US Monastir

Petro de Luanda

Kriol Stars (3e) qui garde l’espoir de valider son billet pour les playoffs prévus en juin en Afrique du Sud.

wiwsport.com