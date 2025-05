Jorge Jésus n’est plus l’entraîneur d’Al-Hilal. Le technicien portugais, 70 ans, pressenti pour devenir sélectionneur du Brésil, a mis fin, vendredi, à sa deuxième aventure sur le banc du club saoudien.

Kalidou Koulibaly n’est plus entraîné par Jorge Jesus. L’équipe saoudienne d’Al-Hilal s’est séparée de l’entraîneur portugais, a annoncé vendredi le club, quelques jours seulement après l’élimination d’Al-Hilal des demi-finales de la Ligue des Champions d’Asie après une défaite 3-1 contre Al-Ahli. Alors que cinq matches restent à jouer en Championnat, Al-Hilal est deuxième du classement, six points derrière le leader Al-Ittihad.

« Le conseil d’administration de la société Al-Hilal Club a convenu avec l’entraîneur-chef portugais de la première équipe, Jorge Jesus, de mettre fin à la relation contractuelle entre eux », a déclaré Al-Hilal dans un communiqué publié sur X. « Entre-temps, le conseil d’administration a décidé de nommer l’entraîneur Mohammed Al-Shalhoub pour diriger la première équipe », a ajouté le club. Xavi Hernandez est cité pour remplacer Jesus.

De son côté, Jesus (70 ans), serait la priorité de la fédération brésilienne au poste de sélectionneur, faute d’avoir réussi à convaincre Carlo Ancelotti, le coach du Real. L’ancien coach de Benfica et de Fenerbahçe a déjà entraîné au Brésil puisqu’il a dirigé Flamengo entre 2019 et 2020. En tant qu’entraîneur d’Al-Hilal, le natif d’Amadora aura remporté une Saudi Pro League, une Coupe du Roi et trois Supercoups d’Arabie saoudite.

