Malgré la défaite frustrante de l’ASC Ville de Dakar contre Kriol Star (95-92 après prolongation), Samba Daly s’est illustré comme l’un des hommes forts de la rencontre. Dans un match crucial pour la suite de la Conférence Sahara, l’ailier sénégalais a livré une prestation solide : 13 points, 9 rebonds et 3 passes décisives, frôlant le double-double.

En zone mixte, le joueur est apparu lucide mais optimiste. “C’était un match décisif qu’on ne devait pas perdre. Nous avons fait tout notre possible mais le bon Dieu ne nous a pas donné la victoire”, a-t-il confié avec humilité.

Samba Daly a notamment souligné les points faibles de l’ASCVD durant la rencontre, qui ont fini par faire basculer le match du côté capverdien : “On a fait beaucoup de pertes de balle, de mauvais choix. Cela s’est répercuté sur le score.” Pour autant, pas question de baisser les bras. Le joueur refuse de s’apitoyer sur le sort de son équipe : “Non, pas de regrets. Il reste encore deux matchs. Si on gagne, on va se qualifier.”

La Conférence Sahara est totalement relancée, avec quatre équipes à égalité (2 victoires – 2 défaites). L’ASCVD aura son destin entre les mains, à condition de rectifier rapidement les erreurs. “Pour moi, toutes les équipes se valent. On a déjà joué avec eux, on va bien se préparer. C’est possible de gagner les deux matchs”, conclut Samba Daly, déjà tourné vers les prochaines échéancesSamba Daly : “Pas de regrets, on peut encore se qualifier”

