Le capitaine et portier des Lions, auteur d’une excellente prestation et élu homme du match face à l’Espagne, revient sur cette entrée en matière réussie au Mondial de Beach Soccer Seychelles 2025.

Al-Seyni Ndiaye, au micro de FIFA+, après la victoire du Sénégal contre l’Espagne (4-1)

« On remercie le bon Dieu. Nous avions une bonne équipe d’Espagne en face, mais il fallait gagner ce match pour bien entrer dans le tournoi. Dans une compétition, l’idéal est toujours de démarrer par une victoire pour gagner en confiance et ne pas entrer dans les doutes. On a les trois points mais il faut oublier cette victoire et se concentrer sur le match contre Tahiti (dimanche, 12h30 GMT) pour assurer la qualification. »

