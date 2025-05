Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde de Beach Soccer, l’Equipe Nationale du Sénégal s’est largement imposée face à l’Espagne (4-1). Efficaces offensivement et très solides défensivement, les Lions réalisent une entame parfaite et peuvent déjà envisager les quarts de finale contre Tahiti, dimanche.

#BeachSoccerWC Coupe du Monde Beach Soccer 2025 🇪🇸 Espagne vs 🇸🇳 Sénégal (1-4) Terminé ❗ Mafééé Dey Saf Déguéééé 🦁 👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿#wiwsport pic.twitter.com/PsuHkqh5Pt — wiwsport (@wiwsport) May 2, 2025

L’Equipe Nationale du Sénégal a réussi son entrée en matière. Ambitieux pour cette treizième édition de la Coupe du Monde de football de plage, les Lions se sont imposés face à l’Espagne (4-1), vendredi, dans l’enceinte de la Paradise Arena, sur l’île de Mahé, à Victoria, dans la capitale des Seychelles. Impressionnants de solidité tout au long de cette première rencontre, les hommes d’Oumar Ngalla Sylla ont réussi à marquer dans chacune des trois périodes pour ainsi lancer idéalement leur Mondial.

Face à une équipe espagnole expérimentée et tout aussi ambitieuse, les Lions ont fait la course en tête sur le tableau de marquage. Sanou Laye Thiaw, qui a volé un ballon à José Oliver, a ouvert le score d’une merveille de frappe (1-0, 1er/10’26’’). Imperméable défensivement, le Sénégal a fait déjouer l’Espagne, l’obligeant à tenter de loin, ce qui a permis à Al Seyni Ndiaye d’intervenir à quelques reprises dans le premier tiers-temps, notamment sur cette lourde tentative du portier adverse, Juanmi.

Al-Seyni Ndiaye, un capitaine dans tous les bons coups

Bien en place dans le premier acte, les Lions ont repris pour le second tiers-temps avec la même discipline et attitude. D’ailleurs à peine le coup d’envoi du deuxième acte donné par l’arbitre uruguayen Aecio Fernández, très propre dans cette partie, les Sénégalais doublaient la mise par l’intermédiaire d’Al-Seyni Ndiaye. Décisif sur sa ligne avec cinq arrêts dans le premier tiers-temps et sur cette remarquable envolée devant David Ardil (2e/10’3″), le capitaine des Lions l’est encore plus sur cette terrible frappe envoyée dans la cage de Juanmi (2-0, 2e/11’52 »).

Pour le troisième et dernier tiers-temps, après notamment que Mamour Diagne et Mandione Diagne aient manqué la balle du 3-0, respectivement sur un coup-franc direct (2e/09’05 ») et une reprise acrobatique (2e/7’24’’), Sidy Fall s’arrache dans la cage espagnole et inscrit le troisième but sénégalais (3-0, 3e/09’59 »). Sonnés et en grande difficulté, les partenaires du redoutable Chiky Vilda (37 ans), parfaitement marqué par la défense sénégalaise, ont quand même réussi à battre Ousseynou Faye et réduire l’écart grâce à Antonio Mayor (3-1, 3e/5’50).

#Seychelles2025ConTigo | LO GANÓ SENEGAL 🇸🇳 👏🏼 🤩 Estas son las mejores acciones del 1-4 entre España y Senegal. 🔥⚽️ pic.twitter.com/IYetSRHlG3 — Tigo Sports (@TigoSports_SV) May 2, 2025

Tahiti pour confirmer

De quoi relancer le suspense dans cette fin de match ? Pas vraiment. Les Lions étaient beaucoup trop sérieux et n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires espagnols. Excellent en défense, Mamadou Sylla a rapidement permis au Sénégal de reprendre le large au marquoir et parachever cette belle victoire sénégalaise dans ce deuxième match du groupe C (4-1, 3e/05’49). Lors de son prochain match, dimanche (12h30 GMT), le Sénégal doit affronter Tahiti, battu 7-6 par le Chili. Un deuxième succès et ce serait déjà les quarts de finale pour les Lions.

Mondial Beach Soccer 2025 – Ngalla Sylla, sélectionneur des Lions, après la victoire contre l'Espagne : « Oublier ce match et se focaliser sur Tahiti »

➡️ https://t.co/JX80rZ3Rrc pic.twitter.com/RkXHPAtp1d — wiwsport (@wiwsport) May 2, 2025

Mondial Beach Soccer – Al-Seyni Ndiaye, capitaine des Lions, après la victoire contre l'Espagne : « L'idéal est toujours de démarrer par un succès pour ne pas entrer dans les doutes »

➡️ https://t.co/t4iOP8yI8U pic.twitter.com/TFT1PvPtGk — wiwsport (@wiwsport) May 2, 2025

