L’Equipe Nationale de football de plage du Sénégal va jouer son premier match dans la Coupe du Monde 2025, ce vendredi (16h30 GMT), contre l’Espagne, à Victoria (Seychelles). Tout au complet, les Lions sont encore attendus.

Emmené par un groupe au complet, plus que jamais rodé, bouché d’expérience et de nouveau sous la houlette de son mentor Oumar Ngalla Sylla, l’Equipe Nationale du Sénégal de Beach Soccer entre en lice vendredi au Mondial de la discipline à Victoria contre l’Espagne (16h30 GMT). C’est le point de départ d’une compétition où les Lions veulent briser leur plafond de verre. Nation établie du football de plage, le Sénégal a souvent échoué en compétition internationale, ne se hissant qu’une fois dans le dernier carré d’un Mondial (2021), objectif sportif minimal de l’édition en cours.

« Nous voulons réaliser un exploit »

Lors du Mondial en 2024, les Lions avaient pris la porte de sortie dès le premier tour. À la Paradise Arena, la superbe enceinte construite dans la capitale seychelloise pour abriter ce tout premier Mondial sur le sol africain, la mission des Sénégalais pour aller conquérir une première étoile commence ce vendredi après-midi contre La Roja espagnole. Avec le retour sur le banc d’Oumar Ngalla Sylla, les 12 joueurs ont retrouvé une ambition. Celle d’enfin passer le cap des demi-finales d’une Coupe du Monde, au milieu d’une domination continentale sans partage.

« Nous sommes là pour gagner chaque match. Nous avons une grande confiance en nous. Nous voulons remporter ce tournoi pour réaliser un exploit », confie le capitaine sénégalais Al Seyni Ndiaye à la veille de l’entrée en lice de son équipe. Tout d’abord, il faudra passer avec succès ce duel face à l’Espagne, « une très bonne équipe » comme l’affirme le portier des Lions, dans un groupe abordable mais pas moins exigeant. Car Tahiti et le Chili sont aussi des nations à prendre au sérieux. Même si nul doute que l’Espagne est le principal adversaire du Sénégal pour la première place.

« Le Sénégal progresse chaque année »

Dirigée par Christian Mendez, La Roja mise sur ses joueurs techniques et surtout sur sa vedette et emblématique attaquant Chiky Ardil (37 ans). D’autant plus que les Espagnols ont également rendez-vous avec leur histoire dans cette compétition. Celle de remporter leur première Coupe du Monde après avoir perdu trois finales dans le passé (2003, 2004, 2013). « Le Sénégal est une équipe très physique et progresse chaque année. Ils ont été éliminés en demi-finale en 2021. Ils sont champions d’Afrique. Nous devrons les contrer avec nos armes. Si nous faisons un bon match et prenons des points, nous pouvons réaliser quelque chose de grand », prévient Chiky. Les hostilités sont lancées.

