Le Sénégal affronte ce vendredi la Centrafrique pour son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations U20. À la mi-temps, les deux équipes sont dos à dos (0-0), malgré une nette domination des Lionceaux.

Les champions en titre ont démarré fort la rencontre, imposant un pressing haut et une bonne intensité dans le jeu. Très présents dans l’entrejeu, les hommes de Serigne Saliou Dia ont su prendre le contrôle des débats, étouffant leur adversaire par moments. Face à une Centrafrique bien regroupée et en quête de contres rapides, le Sénégal a su se montrer le plus entreprenant. Malgré plusieurs occasions et une emprise claire sur le jeu, les Lionceaux n’ont pas encore trouvé la faille. Tout reste à faire en seconde période pour décrocher une première victoire dans ce groupe C.

