Les Lionceaux du Sénégal, champions d’Afrique en titre, entament ce vendredi leur campagne dans la 24ᵉ édition de la CAN U20 face à la République Centrafricaine. Ce match, programmé à 16h00 au New Suez Stadium en Égypte, marque le coup d’envoi du groupe C, également composé de la RDC et du Ghana.

L’heure de vérité a sonné pour les protégés de Serigne Saliou Dia. Après avoir survolé la dernière édition de la CAN U20, remportée brillamment en terre égyptienne, le Sénégal remet son titre en jeu avec l’ambition de rester sur le toit de l’Afrique. Pour cette première journée, les Lionceaux affrontent une équipe centrafricaine en progrès, que le sélectionneur considère avec beaucoup de respect. « C’est celle que nous connaissons le moins, mais elle est en nette progression. Leur entraîneur propose un football très technique, notamment sur le plan défensif. On s’attend donc à un match compliqué », a confié Serigne Saliou Dia en conférence de presse d’avant-match.

Le Sénégal aborde la compétition avec un effectif bien armé et renforcé par des éléments prometteurs tels que Pape Daouda Diongue, Antoine Dorival Diatta et Mame Mor Faye. Des atouts de taille pour Serigne Saliou Dia, qui peut également s’appuyer sur l’expérience de certains joueurs dont l’ailier d’Eroksport, déjà présent lors de la précédente édition. Au-delà de la Centrafrique, les Lionceaux auront à croiser le fer avec deux adversaires de taille à savoir le Ghana, habitué des joutes continentales, et la République Démocratique du Congo, qui signe son retour dans la compétition.

Programme du jour – Groupe C

16h00 : Sénégal vs Centrafrique

19h00 : RDC vs Ghana

