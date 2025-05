La Coupe du Monde de Beach Soccer 2025, dont le coup d’envoi est donné ce jeudi aux Seychelles, s’annonce comme un nouveau défi immense pour le Sénégal. C’est l’occasion pour les Lions et sa génération légendaire d’enfin faire fructifier leur domination continentale au niveau international.

À l’échelon international, le Sénégal court encore derrière son premier titre en Beach Soccer. Certains en verront une logique au regard de la domination de nations comme le Brésil, le Portugal, voire la Russie. Mais pour d’autres, cela s’apparente sans doute à une petite anomalie. Car depuis plus d’une décennie, le Pays de la Teranga est incontestablement l’une des meilleures nations mondiales en football de plage. La dixième place actuelle au niveau du classement FIFA paraît même une surprise pour beaucoup, tant le Sénégal titille toutes les nations qui se situent devant lui sur ce dernier tableau établi en fin d’année 2024.

Le Sénégal face à son histoire

De nouveau sous la houlette d’Oumar Ngalla Sylla, les Lions bénéficient d’un groupe légendaire écrasant tout sur son passage. Du moins sur le Continent. Depuis 2008, en effet, les Sénégalais ont remporté huit des dix dernières Coupe d’Afrique des Nations et restent sur une série de cinq victoires d’affilée en CAN. La dernière en date, la Mauritanie en a fait les frais à Hurghada, en Egypte, en octobre 2024. Cependant, les partenaires d’Al-Seyni Ndiaye n’ont même jamais atteint une finale de Coupe du Monde.

Dans la mesure où cette génération n’aura probablement pas milles occasions de disputer autant de Mondial qu’elle n’en a déjà joué, cela peut commencer à peser sur les épaules. Toujours au rendez-vous international lors des dernières éditions, les Lions ont toujours avancé avec ambition, comme de vrais outsiders pour le titre, mais ont toujours échoué au pire moment. Battus en demi-finales de la Coupe du Monde 2021 par le Japon (5-2), les Sénégalais s’étaient ensuite inclinés en petite finale contre la Suisse (9-7).

Cela constituait la meilleure performance de l’histoire de la sélection nationale de football de plage lors d’une Coupe du Monde. Un Mondial durant lequel les coéquipiers d’Al-Seyni Ndiaye avaient rappelé à tout le monde qu’ils avaient bel et bien les capacités pour viser le graal après, notamment, avoir fait tomber le champion en titre à l’époque, le Portugal, puis le Brésil, nation la plus titrée. L’aventure aura été beaucoup plus douloureuse lors de la dernière Coupe du Monde où ils ont quitté la compétition dès le premier tour.

« Cette fois, ça peut se faire »

En guise de revendication, on rappelle, le Sénégal remportait sa huitième Coupe d’Afrique des Nations en octobre 2024, pour ainsi confirmer sa suprématie totale sur le Continent. Mais il va falloir faire fructifier tout cela. Sous peine de voir une génération légendaire faire chou blanc sur la scène internationale avec la sélection. Peu après avoir remporté la CAN, Al-Seyni Ndiaye, le capitaine de l’équipe invité sur le plateau de Wiwsport avec ses partenaires Seydina Gadiaga et Mandione Diagne, s’était montré confiant pour ce Mondial 2025.

« Le rêve de tous les Sénégalais est de nous voir remporter cette Coupe du Monde. Cette fois-ci, nous croyons que ça peut se faire. On a un entraîneur (Oumar Ngalla Sylla) qui peut déjouer toutes les équipes, je suis confiant à son sujet. L’équipe sera au rendez-vous tactiquement comme physiquement », déclarait l’emblématique portier des Lions. Ce dernier n’avait pas oublié de souligner que gagner cette Coupe du Monde passerait forcément par faire une bonne préparation, en ayant de bons sparring-partners.

Un groupe abordable

Force est de reconnaître qu’une partie des doléances des Sénégalais a été acceptée par la Fédération. Le Sénégal a joué et remporté plusieurs matchs de préparation, dont le dernier en date face à la championne du monde titre, l’Italie (4-2). Et avec un Al-Seyni Ndiaye toujours aussi déterminé, du haut de ses 35 ans, couplé donc à la présence sur le banc de Ngalla Sylla et à ce groupe de joueurs qui cheminent tous ensemble depuis plusieurs années, le Sénégal fait légitimement partie des nations favorites, aux côtés du Brésil, de l’Italie ou encore du Portugal.

En tout cas, cela ressemble presque à l’une des dernières chances de cette fabuleuse génération qui prend de l’âge… Heureusement, certains jeunes joueurs commencent à pointer le bout de leur nez (Ousseynou Faye, Amar Samb, Seydina Gadiaga, Sanou Laye Thiaw), ce qui permet aux Lions de rêver à nouveau. Reste à franchir la dernière marche. Et quoi de plus retentissant et symbolique que de le faire aux Seychelles, sur les terres d’Afrique, dans cette première Coupe du Monde de Beach Soccer disputée sur le Continent noir. Il faut tout d’abord négocier une phase de groupes à portée (Espagne, Chili, Tahiti), avec La Roja, celle de l’Espagne, comme premier défi dès ce vendredi, à partir de 16h30 GMT.

Le programme des Lions au Mondial Beach Soccer

02 mai (16h30 GMT) : Espagne – Sénégal

04 mai (12h30 GMT) : Tahiti – Sénégal

06 mai (12h30 GMT) : Sénégal – Chili

wiwsport.com