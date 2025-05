L’ancien lutteur Boucher Ketchup a promis l’enfer à son adversaire Zoss qu’il affrontera le 17 mai à Abidjan.

Encore une fois, Éric Favre Nation a mis sur pied un combat d’exhibition qui va ravir bon nombre de Sénégalais. D’un côté le showman Saliou Ngom dit Zoss et de l’autre le comique Mamadou Camara plus connu sous le nom de Boucher Ketchup. Ce dernier qui combattra sous le drapeau américain a ainsi annoncé la couleur lors de son face à face en duplex avec son adversaire.

« Je vais représenter les États-Unis et j’assume ce choix. Je m’entraîne dur pour préparer ce combat. Je vais écraser Zoss car je suis plus fort que lui. Je vous le jure que je suis de loin meilleur que lui. Il est tombé dans un piège (en acceptant ce combat) et il regrettera d’avoir accepté ce contrat en MMA » a déclaré Boucher qui par ailleurs insiste sur l’inexpérience de son vis à vis.

« J’ai combattu en One championship donc j’ai plus d’expérience que lui dans la cage. C’est pour gagner de l’argent qu’il a pris ce combat mais il ne le fera plus jamais » ajoute-t-il.

Pour rappel Zoss va effectuer son baptême de feu dans les arts martiaux mixtes alors que Boucher Ketchup a déjà disputé un combat en MMA qui s’était soldé par un défaite face à Reug Reug.

