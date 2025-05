Opposé à la révélation de la compétition, Tottenham n’a laissé que des miettes à Bodø/Glimt et s’est imposé facilement en demi-finale aller de Ligue Europa, ce jeudi à Londres (3-0). Les Spurs n’auront plus qu’à « finir le travail » en Norvège jeudi prochain pour retrouver une finale européenne pour la première fois depuis 2019. Ils pourraient affronter une autre équipe anglaise puisque Manchester United s’est largement imposé à Bilbao (0-3).

Sur sa pelouse, Tottenham a fait un très grand pas vers la finale de Ligue Europa en battant 3-1 la belle surprise de la composition, Bodo/Glimt. Sans Pape Matar Sarr, sur le banc des remplaçants, les Spurs ont carburé après seulement 38 secondes, Brennan Johnson reprenant une belle remise de Richarlison (1-0, 1re), puis ont enchaîné grâce à James Maddison (2-0, 34e).

Dominic Solanke sur penalty, après une faute de Fredrik Sjøvold sur Cristian Romero, a marqué le troisième but de Tottenham (3-0, 61e). Bodø/Glimt garde néanmoins espoir grâce à la réduction tardive d’Ulrik Saltnes (3-1, 83e), pour ce qui restera la seule frappe cadrée par la formation norvégienne. À l’issue de cette partie quasiment à sens unique (24 frappes à 3…), c’est même l’équipe de Ange Postecoglou qui peut nourrir des regrets.

