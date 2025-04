Moins en vue lors des deux premières sorties de l’ASC Ville de Dakar, Makhtar Gueye a choisi le bon moment pour sortir un match référence.

Face au Petro de Luanda, le poste 4 sénégalais a livré une prestation XXL : 16 points, 11 rebonds, un double-double qui a largement pesé dans la victoire des siens. Solide des deux côtés du parquet, il a été l’un des hommes du match, aux côtés d’un Harouna Abdoulaye efficace (15 points), d’un Ater Majok impérial dans la raquette (14 paniers) et d’un Bara Ndiaye très précieux (8 points, 9 rebonds) pour donner l’avantage.

Surnommé le “Lion Killer”, Makhtar a répondu présent là où on l’attendait : dans l’engagement, la lucidité et la résilience. « Le basket est un sport compliqué. Un jour tu peux être dans le bain, un autre non. Il faut être résilient et prêt », explique-t-il après la rencontre. Et il sait de quoi il parle. Lors de son premier match, il n’avait inscrit que 3 points en 13 minutes. Contre Monastir, il n’avait même joué que 5 petites minutes pour une passe décisive.

Cette fois, c’est un tout autre visage qu’il a offert à la Dakar Arena, avec 30 minutes d’un combat intense, reflet de sa montée en puissance. « C’était un match personnel pour moi. On avait besoin de gagner et j’ai tout donné », confie-t-il. Défense, rebonds, présence physique : sa performance a incarné l’état d’esprit collectif retrouvé par l’ASCVD. « On savait que ce ne serait pas facile. Mais cette victoire peut être un vrai booster. On a perdu un match qu’on ne devait pas perdre contre Kriol Stars. Là, on a fait le job. On sera plus focus pour les matchs à venir. »

Passé par le championnat universitaire américain jusqu’en 2020, puis par la National 2 française avec l’US Laval, Makhtar Gueye connaît bien le contexte africain. En 2023, il disputait la BAL avec le CFV Beira (Mozambique) après avoir joué les qualifications du Road to BAL avec la Kadji Sports Academy (Cameroun). Il était également présent au BAL Combine 2023 à Paris, preuve de son ambition de s’imposer sur le continent.

Désormais bien lancé dans cette édition 2024 avec l’ASCVD, il semble avoir trouvé le bon tempo. Pour lui comme pour son équipe, ce sursaut peut tout changer.

