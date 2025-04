L’attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, a retrouvé le chemin des filets en Premier League ce week-end contre Everton, inscrivant son 10ᵉ but de la saison en championnat. Une réalisation importante pour le joueur, qui mettait ainsi fin à une série de 13 matchs sans marquer toutes compétitions confondues.

Invité dans l’émission Talents d’Afrique sur Canal+, l’ancien buteur de Villarreal est revenu sur une saison marquée par des hauts, mais aussi de nombreux obstacles, à commencer par une blessure survenue début février, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Il avait notamment manqué la trêve internationale de mars avec les Lions du Sénégal. « Jusqu’à maintenant, ma saison est plutôt bonne. Elle n’est pas mauvaise, même si cela a été dur, car je me suis blessé, et avec le club on est toujours là, on se bat pour le Top 4 et on essaye d’y parvenir», a-t-il déclaré.

Auteur de 14 buts en Premier League la saison dernière, l’attaquant sénégalais traverse une deuxième campagne anglaise plus complexe, mais pas moins instructive. « Cette saison n’a pas été facile, car j’ai traversé pas mal d’épreuves, aussi bien sur le plan sportif que personnel. Tout cela a forcément eu un impact sur mon jeu. Je n’ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie privée, mais c’est la vie, ça arrive. Il faut savoir rester concentré, tirer un trait sur le passé et avancer. On a tous besoin de soutien dans ces moments-là. Je me suis battu, et plusieurs de mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé. Aujourd’hui, je me sens mieux »

Heureusement, le soutien du vestiaire a pesé dans la balance. « On a tous besoin des autres. Je me suis battu. Beaucoup de mes coéquipiers m’ont aidé. Mais aujourd’hui, je suis heureux. Je reste concentré, et on va se battre tous ensemble. En début de saison, j’étais en confiance, je savais ce qui m’attendait, j’étais vraiment heureux et le coach me faisait beaucoup jouer. Mais ensuite, tout a changé. J’ai perdu confiance, et c’est toujours plus dur sur le terrain dans ces cas-là. Pourtant, j’ai eu beaucoup d’occasions, j’ai touché les montants à plusieurs reprises. Ce n’est qu’une question de momentum, de confiance en soi. »

Alors qu’il reste quatre journées de Premier League, Nicolas Jackson veut boucler la saison en beauté. « Il nous reste 4 matchs de championnat. Avec un peu de chance, je vais marquer à nouveau et revenir à mon meilleur niveau. J’espère encore marquer beaucoup. Je veux aller en Ligue des champions et aussi remporter la Conference League. Et aller le plus loin possible en Coupe du monde des clubs. Si on y parvient, ce sera une très bonne saison pour le club« , ajoute-t-il.

wiwsport.com