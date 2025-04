L’Equipe Nationale féminine de futsal du Sénégal a très largement battu la Guinée ce mardi au Complexe Moulay-Abdallah (8-1) et termine en beauté sa CAN.

Sénégal 8-1 Guinée

Alors que l’affiche Sénégal – Guinée éveille souvent de bons souvenirs chez les supporters des équipes nationales de football du Pays de la Teranga, la rencontre entre les deux nations comptant pour un match de classement de la CAN Féminine 2025 laissera aussi une trace heureuse pour les amoureux de futsal. Au Complexe Moulay-Abdallah, à Rabat, ce mardi, les Lionnes ont assuré le spectacle en s’imposant facilement (8-1).

Un large succès notamment permis par un triplé éclair de Mariama Diédhiou (21e, 22e, 35e), un doublé de Mariama Faty (13e, 28e) et des réalisations de Sokhna Pène (4e), Sadio Sy (9e) et Adama Dramé (23e). Soumah a inscrit l’unique but guinéen à la 35e. Cette victoire, la plus large dans cette première Coupe d’Afrique féminine de Futsal, permet aux Sénégalaises de conclure en toute beauté leur compétition et finir à la 7e place.

Une compétition historique et un avenir prometteur

La CAN féminine de futsal 2025 marque une étape importante dans le développement du sport féminin en Afrique. Les deux finalistes de cette édition se qualifieront pour la Coupe du Monde féminine de futsal de la FIFA, prévue aux Philippines en novembre 2025.​

Bien que le Sénégal n’ait pas atteint la finale, cette large victoire contre la Guinée en match de classement souligne le potentiel et les ambitions des Lionnes dans cette discipline en pleine expansion.

Rank secured! ✅ Senegal are 𝟕𝐭𝐡 in the first edition of the #FutsalWAFCON2025! 🙌🇸🇳 pic.twitter.com/HagCBEza0a — CAF Women’s Football (@CAFwomen) April 29, 2025

