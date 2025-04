La Basketball Africa League (BAL) entre dans une phase décisive avec la fin de la phase aller de la Conférence Sahara. Ce mardi, deux rencontres sont au programme : US Monastir affrontera Kriol Star à 16h, avant que l’ASC Ville de Dakar ne défie Petro Luanda à 19h. Deux affiches très attendues dans une conférence plus que jamais équilibrée.

Après deux journées disputées à Dakar Arena, chaque équipe compte une victoire et une défaite. Le classement est donc totalement relancé, et les compteurs remis à zéro. Ce nivellement des performances confirme une tendance : aucune formation ne survole la compétition, et la tension monte à mesure que les places pour la phase suivante se dessinent.

ASCVD : entre promesses et fragilités

Le club hôte, ASC Ville de Dakar, est scruté de près. L’équipe dirigée par Sir Parfait Adjivon alterne le bon et le moins bon. Après une victoire inaugurale contre KPA, puis une défaite frustrante face à Monastir, l’ASCVD affiche une particularité : elle a inscrit et encaissé exactement 133 points en deux matchs. Deux rencontres jouées à trois points d’écart seulement, ce qui illustre l’intensité… mais aussi le manque de constance.

La défense de l’équipe est pointée du doigt : peu agressive sur les shoots extérieurs, trop permissive dans la raquette, elle peine à peser sur le plan collectif. Pourtant, l’effectif dispose de talents capables de faire la différence, aussi bien dans le cinq majeur que sur le banc. Mais le manque d’automatismes offensifs et de liant dans le jeu fragilise les ambitions du club dakarois. Une remise en question annoncée publiquement par le coach après la défaite de dimanche.

Une victoire pour raviver la flamme

Malgré ces défis, l’ASCVD peut encore compter sur le soutien massif de son public, fidèle à chaque rendez-vous dans les tribunes de Dakar Arena. Première équipe sénégalaise à réussir son entrée dans la BAL, elle a suscité beaucoup d’espoir… mais doit désormais convaincre à nouveau pour éviter de retomber dans l’indifférence.

Face à une solide équipe de Petro Luanda, l’ASCVD joue plus qu’un simple match ce soir : elle joue sa crédibilité, sa cohésion, et l’adhésion de ses supporters. Une victoire remettrait tout le monde en confiance à l’orée de la phase retour.

Programme du jour – Mardi 29 avril :

16h00 : US Monastir vs Kriol Star

19h00 : ASC Ville de Dakar vs Petro Luanda

