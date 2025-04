Dans une interview accordée à Wiwsport, le lutteur Ouza 2 a donné son analyse du choc du 22 juin entre Sa Thiès (école de lutte Double Less) et Zarco (Grand Yoff).

Réputé être un très bon analyste, Ouza 2 a décrypté le combat revanche entre Sa Thiès et Zarco. De son point de vue, cette confrontation est très équilibrée même si le lutteur de Guédiawaye a une ascendance psychologique sur Zarco qu’il avait battu en 2011.

“Je ne pense pas que ce combat va durer plus de trois minutes. Ce sera même un combat éclair et retenez bien ce que je vous dis. Zarco n’est pas un bagarreur mais c’est un guerrier et il n’a peur de rien. Sa Thiès par contre est un lutteur très agressif et un fin technicien (…) Il va sans doute déclencher les hostilités et attaquer Zarco qui privilégiera la lutte pure. Et à partir de là, le plus rapide des deux sera le vainqueur” a-t-il souligné

Quant à l’enjeu de ce choc, Ouza 2 indique que la défaite est interdite pour les deux lutteurs même si Sa Thiès est celui qui perdra le plus en cas de défaite.

“Sa Thiès a perdu le combat qu’il ne fallait pas contre Eumeu Sène et je pense que beaucoup de ses supporters ne lui ont pas pardonné car il aurait affronté Modou Lô s’il avait battu Eumeu Sène. C’est pourquoi la défaite lui est interdite contre Zarco. Ce dernier ne doit pas aussi perdre. Sinon il va rétrograder pour affronter à nouveau les jeunes lutteurs. Son rêve d’affronter Balla Gaye ne sera alors plus possible”.

