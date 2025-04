Les Lionceaux U15 sont rentrés ce dimanche après-midi à Dakar après avoir disputé le championnat africain de football scolaire 2025 à Accra, au Ghana. À leur arrivée à l’aéroport international Blaise Diagne, ils ont été accueillis par une délégation fédérale venue saluer leur belle performance.

Finalistes de la compétition, les Lionceaux sénégalais reviennent avec des médailles d’argent, mais aussi un chèque de 200 000 dollars, soit près de 120 millions de francs CFA. Le Sénégal a terminé premier de son groupe avec une victoire et deux matchs nuls, avant de décrocher sa place en finale en battant l’Ouganda en demi-finale après une séance de tirs au but (6-5). En finale, les Lionceaux se sont bien battus face à la Tanzanie, tenante du titre, mais se sont inclinés aux tirs au but (3-2).

