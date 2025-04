En réussite dans la compétition cette saison, Crystal Palace va tenter d’atteindre sa troisième finale de FA Cup ce samedi après-midi. Il faudra aux partenaires d’Ismaïla Sarr de se défaire d’une équipe d’Aston Villa qui leur réussit plutôt bien ces deux dernières années.

Crystal Palace ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire. Les Eagles affrontent Aston Villa ce samedi 26 avril 2025 à 16h15 GMT en demi-finales de FA Cup. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné au stade de Wembley, antre emblématique des grandes rencontres du football anglais, où Nottingham Forest et Manchester City vont se défier, dimanche, pour une place en finale et la succession de Manchester United.

Finaliste en 1990 et 2016, battu 2-0 par Chelsea en demi-finales il y a trois ans, Crystal Palace, véritable outsider dans cette édition 2024-2025 de la FA Cup, s’est frayé un chemin impressionnant jusqu’au dernier carré, éliminant des adversaires coriaces au fil des tours, notamment Millwall (3-1) et Fulham (3-0). Le club londonien rêve désormais d’un premier titre dans la compétition, ce qui lui permettrait de se qualifier pour l’Europa League.

Aston Villa réussit Palace et Sarr dernièrement

Les hommes d’Oliver Glasner devront être beaucoup plus costauds qu’ils ne l’ont été lors des tours précédents ou durant leurs derniers matchs de Championnat où ils n’ont pas gagné depuis quatre matchs. En face se dresse l’actuel 7e de Premier League, par ailleurs quart de finaliste de Ligue des Champions cette saison. Mais il faut rappeler que Palace reste sur quatre matchs sans défaite face aux Villans 3 victoires, 2 nul). Et les Eagles pourront compter sur Ismaïla Sarr. L’ailier sénégalais a fait d’Aston Villa sa proie favorite avec 5 buts et 2 passes décisives en 6 confrontations.

wiwsport.com