À un mois du Meeting international d’athlétisme de Dakar, prévu le 24 mai prochain au stade Léopold Sédar Senghor, les organisateurs ont fait le point ce vendredi matin sur l’état d’avancement des préparatifs. Ce sera le premier événement sportif à se tenir dans cette enceinte mythique fraîchement rénovée, dotée d’une piste flambant neuve, à quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) que Dakar accueillera en 2026.

« On compte accueillir 50 000 spectateurs et 300 athlètes », a indiqué Sara Oualy, présidente de la Fédération Sénégalaise d’Athlétisme. Consciente de l’enjeu que représentent les JOJ pour le Sénégal, elle souligne que « le meeting de cette année se tient à quelques mois des JOJ. Ce qui est un prétexte pour nous de réserver des épreuves pour la petite catégorie, ce qui sera une sorte de mise en jambes ». Si les ambitions sont grandes, la présidente n’a pas manqué de rappeler certaines limites rencontrées jusque-là : « On devait le faire bien avant, mais pour des raisons financières voire matérielles, nous n’avons pas pu organiser des camps d’entraînement pour eux ».

Autre changement notable, l’organisation entend faire du meeting une véritable célébration populaire. « Lors des meetings passés, on mettait en veilleuse les activités culturelles. Ce qu’on va changer cette année en invitant des artistes », annonce Sara Oualy. La Fédération a également noué un partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale afin d’impliquer davantage la jeunesse scolaire : « On a aussi noué un partenariat avec le ministère de l’Éducation pour avoir plusieurs élèves dans le public et les mettre déjà dans l’atmosphère des JOJ ».

Le vice-président de la Fédération, Bara Thiam, a lui aussi insisté sur la portée éducative de cette édition. « Le thème de cette année, c’est l’éducation, le sport à l’école en vue des JOJ qui est un grand événement qui se profile à l’horizon. Aujourd’hui, nous devons nous préparer pour l’organisation. Nous devons réussir ce pari d’abord parce que la compétition va réunir pas moins de 200 pays. Le Sénégal ne peut pas jouer les seconds rôles ». Selon lui, ce meeting est l’occasion de démontrer le savoir-faire local, tant sur le plan organisationnel que sportif : « Il faut qu’on montre notre expertise pour faire une bonne prestation. Nous devons aussi relever le pari de la participation. Pour cela, il faut une bonne préparation et cette compétition entre dans ce cadre ».

Sur le plan technique, Pape Serigne Diene, Directeur technique national, a assuré que les exigences du cahier de charges sont prises très au sérieux. « Nous avons essayé de respecter le cahier de charges en conviant des athlètes de niveau international. En se référant à ce cahier de charges, nous devions avoir 50 % des athlètes issus du continent africain ». Il affirme que des démarches sont en cours pour attirer les meilleurs : « Nous sommes en train de démarcher les champions d’Afrique en titre, parmi eux trois sont du Sénégal. Il y en a trois qui ont confirmé leur participation et nous sommes en train d’en démarcher d’autres pour avoir un plateau relevé ». L’ouverture à l’international est également de mise : « Le niveau africain est celui mondial, mais nous n’allons pas nous limiter à ça. Nous allons convier d’autres athlètes, d’autres continents, de la France, de l’Ukraine, connue pour sa maîtrise du saut, des États-Unis et d’autres pays qui ont un bon niveau en athlétisme ». Le programme sportif lui aussi a été revu à la hausse : « Nous avions eu 13 épreuves lors du dernier meeting. Nous allons passer à 15 ».

Dakar veut donc marquer les esprits à travers cette édition stratégique, qui se veut un avant-goût de ce que le Sénégal est capable d’offrir au monde lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026.

