Le PSG a chuté pour la première fois en Ligue 1 depuis le 12 mai 2024, sur sa pelouse face à l’OGC Nice (3-1), vendredi 25 avril. Les partenaires d’Antoine Mendy vaillants et héroïques, mettent fin à la série d’invincibilité de 32 matchs en Championnat des Parisiens et réalisent un excellent résultat dans la course à la C1.

Avant les matchs du week-end, les Aiglons sont 4es avec 54 pts à égalité avec Monaco (3e) et à un point de l’OM (2e, 55 pts).

