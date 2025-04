Énième pur produit de Génération Foot devenu pro en Lorraine, Alpha Amadou Touré pousse en Ligue 2. Et, à trois journées de la fin du Championnat, le FC Metz peut compter sur son jeune milieu de terrain sénégalais pour espérer accrocher à une montée directe en Ligue 1.

Lamine Camara, Pape Amadou Diallo, Malick Mbaye, Sadibou Sané, Ibou Sané, Idrissa Gueye… Voilà quelques joueurs formés à l’Académie Génération Foot ayant pris la direction de la Lorraine sur les deux dernières années. Jamais depuis la naissance de son très fructueux partenariat avec GF, le Football Club de Metz n’a accueilli, en si peu de temps, autant d’éléments formés du côté de Déni Biram Ndao. C’est d’ailleurs là où est également issu un petit nommé Alpha Amadou Touré.

En décidant de l’emmener en Lorraine en juillet dernier, les techniciens du FC Metz savaient qu’ils faisaient venir un joyau à polir. Toujours est-il que, contrairement à la plupart de ses jeunes compatriotes devenus pro chez les Grenats, Alpha Touré a dû faire ses premières armes en équipe réserve avec laquelle il dispute 5 matchs de N3. Très peu utilisé par l’entraîneur Stéphane Le Mignan durant une bonne partie de la saison, le natif de Kaolack a donc dû prendre son mal en patience.

Touré fait son trou

« C’était un peu difficile au début avec l’adaptation, mais je me sens mieux maintenant », confie l’intéressé. Force est de constater que depuis quelques semaines, Alpha, du haut de ses 19 ans, fait son trou en Ligue 2. Doucement mais sûrement. Avec de l’assurance. Et, aussi, des qualités physiques et techniques indéniables. S’il n’a pas encore l’aura et le statut d’un Pape Matar Sarr ou d’un Lamine Camara, le numéro 12 du FC Metz confirme qu’il est une réelle promesse pour l’entrejeu messine.

Des kilomètres parcourus, de belles qualités à la récupération et dans la construction et un physique plus important permettent au jeune joueur de tirer son épingle du jeu dans le milieu messin. « Je pense que j’ai vraiment fait de bonnes choses, estime-t-il. Mais c’est grâce au coach. Il me fait confiance et me parle toujours pour essayer de m’améliorer. Je joue plus comme milieu défensif, donc je suis obligé de rester devant la défense pour couper les attaques adverses et récupérer vite le ballon. »

« Un joueur intelligent »

Pour son entraîneur, Stéphane Le Mignan, « avec beaucoup d’activité, Alpha Touré court 12 km par match, il a les capacités de répéter les efforts et il est très juste au niveau technique… C’est un joueur intelligent, qui réfléchit beaucoup, et ce sont des points positifs pour la suite de sa carrière. » Attentif et à l’écoute du staff technique, l’ancien pensionnaire de Génération Foot semble franchir les paliers d’une carrière en élite et suivre les pas de ses idoles Pape Matar Sarr et Lamine Camara.

Comme l’actuel numéro 15 de l’AS Monaco, le rêve d’Alpha Touré de goûter un jour au parfum de la Ligue 1 passe par la Ligue 2. Sur ce point, le FC Metz n’a pas son destin en main pour la fin de saison. Car à trois journées de la fin, les Messins, 3es avec 61 points, devront forcément gagner tous leurs matchs et espérer des faux pas de Lorient (1er, 65 pts) et du Paris FC (2e, 64 pts) pour espérer accrocher le wagon de la Ligue 1. « On est toujours dans la course. Il reste trois matchs et on va tout faire pour les gagner », dixit Alpha Touré. Ambitieux et motivé avant ces matchs contre Pau, Rodez et Laval.

wiwsport.com