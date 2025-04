Vainqueur de son premier combat en MMA le 12 février contre Benz, Tapha Tine a décliné ses réelles ambitions dans cette nouvelle discipline dont il est tombé amoureux.

Selon lui, il ne s’agit pas d’une question de buzz encore moins d’argent. L’entrée de Tapha Tine dans le MMA est motivée par une volonté de faire carrière et de montrer que le géant du Baol était capable de s’imposer au-delà de l’enceinte de l’arène nationale.

De retour au pays après sa victoire éclaire sur Tep Benz, Tapha Tine a réitéré sa volonté de se faire un nom dans le MMA.

« Si je suis entré dans le MMA c’est parce que j’adore ce sport. Ce n’est pas pour l’argent car mon cachet en lutte avec frappe est beaucoup plus élevé pour le moment que mon cachet en MMA » a t’il déclaré sur Keweul Infos.

Concernant les critiques qu’il a reçu après sa prestation qui a révélé beaucoup de limites dans la pratique de la discipline des arts martiaux mixtes, Tapha Tine dit vouloir retenir l’essentiel qu’est la victoire.

« J’ai battu mon adversaire et c’est tout ce qui m’importait. Je l’ai bien étudié avec mes coachs et j’ai abordé le combat comme il le fallait. Maintenant dans la vie tout le monde ne peut pas être avec nous. Certains m’ont félicité et d’autres mon critiqué. C’est la vie ! » a-t-il ajouté.

Wiwsport.com