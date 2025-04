Présent lors de la récente visite du stade Léopold Sédar Senghor fraîchement rénové, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, n’a pas caché sa satisfaction. Au-delà de la qualité des travaux à l’intérieur du stade, il a particulièrement salué les efforts engagés autour du site, notamment le processus de déguerpissement des occupations irrégulières.

« Un bijou, comme l’a dit le représentant de la FIFA« , a d’abord reconnu Augustin Senghor, avant de revenir sur les désagréments qui entouraient jusque-là le stade. « Dehors, un travail important est en train d’être fait. C’est le décrépissement des occupations irrégulières qui était une certaine gêne sur la réalisation des travaux ici, à l’intérieur. On a à l’intérieur quelque chose de magnifique et tout autour, on a été entouré d’encombrements, de beaucoup de choses qui dérangeaient. Ce que nous avons vu ici nous rassure. »

Confiant pour la suite, il a exprimé le souhait de voir le football sénégalais faire son grand retour dans ce stade mythique. « Le stade a retrouvé une nouvelle jeunesse et, certainement, nous l’espérons, très bientôt, nos lions, mais aussi le football sénégalais vont retrouver son entre-mythique du stade Léopold. En tout cas, la fédération est disposée à travailler avec les autorités qui gèrent le stade, avec la tutelle, madame la ministre des Sports, pour voir comment mettre en service ce stade, en tout cas sur la partie football, avec toutes les commodités nécessaires pour que prochainement, soit lors de nos grandes compétitions comme la finale de la Coupe du Sénégal, ou pourquoi pas, lors des prochains matchs à domicile de nos lions, on puisse se retourner vers cette infrastructure qui a connu de grands moments du football sénégalais avec les lions », ajoute le patron du football sénégalais.

wiwsport.com