En visite au stade Léopold Sédar Senghor fraîchement rénové, El Hadji Wack Diop, directeur du bureau régional de la FIFA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, n’a pas caché son enthousiasme. Le mythique stade dakarois, qui a récemment rouvert ses portes après plusieurs années de travaux, semble avoir séduit plus d’un, à commencer par le représentant de la FIFA.

« Un très grand plaisir, un très grand plaisir de voir ce bijou rénové, ce stade vraiment magnifique, ce stade mythique », a-t-il confié à l’issue de la visite. Rénové pour répondre aux normes modernes, l’enceinte emblématique du football sénégalais retrouve une nouvelle jeunesse, au grand bonheur de toute la famille du ballon rond. « Aujourd’hui, on a été très séduits par ce qu’on a vu et vraiment, c’est avec une très grande fierté et une très grande joie qu’on a fait cette visite et qu’on voit ce qu’est devenu Léopold version 2, je dirais, et c’est tant mieux pour la famille du football du Sénégal », a poursuivi El Hadji Wack Diop.

Au-delà de l’esthétique, cette réhabilitation offre aussi de nouvelles perspectives : « Ça offre plus de choix aux supporters pour pouvoir regarder les équipes jouer et c’est donc tant mieux. » L’infrastructure vient ainsi compléter le dispositif sportif du pays, en attendant la fin des travaux du stade Demba Diop.

« Une fois que Demba Diop sera terminée, on aura un choix supplémentaire encore en fonction du standing des matchs et en fonction de l’ambiance qu’on cherchera. Donc, plus on a d’infrastructures sportives, plus on se réjouit et on demande encore plus », a-t-il conclu.

wiwsport.com