La semaine a été rude pour l’Olympique Lyonnais. Éliminés de la Ligue Europa dans un match fou face à Manchester United (5-4), puis battus dans le derby contre Saint-Étienne (2-1), les Lyonnais ont vu la colère des supporters exploser. Une banderole installée au centre d’entraînement a donné le ton : « De la fierté à la honte ». Un message clair, brutal, qui a secoué le vestiaire.

En conférence de presse, Moussa Niakhaté n’a pas fui les critiques. Bien au contraire, il les a prises de front. « Le mot honte est justifié, car les deux derniers scénarios sont inacceptables à l’OL », a-t-il admis avec franchise.

Mais pas question pour le défenseur sénégalais de baisser les bras. Face à la tempête, il appelle à l’unité et croit toujours à une fin heureuse. « Je suis à 100 % sûr que si on gagne nos quatre derniers matchs, on jouera la Ligue des Champions. Il y aura des confrontations directes. Si on bat Monaco, on revient à leur hauteur. Je suis convaincu : 12 points sur 12 et on y est. »

La banderole, aussi violente soit-elle, semble avoir piqué l’orgueil des joueurs. Niakhaté insiste : « On subit ensemble, on se bat ensemble. Et on va tout faire pour remporter ces quatre matchs. »

L’ancien joueur de Mayence appelle aussi à la mémoire : celle d’un OL capable de renverser les pronostics après un début de saison raté. « On a vécu quatre vies cette saison. En début d’année, personne ne nous voyait jouer les places européennes. Il faut garder le positif. »

Les mots sont forts, mais ce sont désormais les actes qui seront scrutés. L’OL n’a plus le droit à l’erreur. Et Moussa Niakhaté le sait : « L’objectif est encore atteignable. »

wiwsport.com