La 20e journée de Ligue 1 s’est clôturée ce jeudi avec la victoire du Jaraaf de Dakar qui prend peu à peu ses distances en tête du classement à quelques journées de la fin du championnat.

Et si on commençait sérieusement à parler de sacre pour le Jaraaf de Dakar ? Malgré que l’équipe ne dispose que de cinq points devant son dauphin après sa victoire 2-0 ce jeudi face à Oslo FA, toutes les planètes semblent parfaitement alignées pour que le club de la médina décroche le titre qui lui a échappé de peu la saison dernière.

Longtemps en tête du classement, l’US Gorée (2e) semble s’essouffler dans cette fin de saison. La défaite subi mercredi face à la lanterne rouge Jamono Fatick a mis le club insulaire dans la peau du chasseur qui n’a maintenant plus son destin en main. Les voyants sont par contre tous au vert pour le Jaraaf.

Autre équipe qui se retrouve peu à peu dans cette dernière ligne droite de la saison, l’AS Pikine a enchaîné un second succès consécutif. Le club de la banlieue s’est offert le scalpe de Waalydan (3e) grâce à un but de Manngoné Ndiaye. Avec cette victoire, les Pikinois (9e) s’éloignent ainsi un peu plus de la zone rouge.

Wiwsport.com