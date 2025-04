Invaincus en phase de groupes, les Lionceaux du Sénégal se qualifient pour les demi-finales et affronteront l’Ouganda ce vendredi à 14h00 GMT.

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 15 ans va poursuivre son aventure au Championnat africain de football scolaire 2025, qui se déroule actuellement à Accra, au Ghana. Après un match nul lors de leur entrée en lice face à la Tanzanie (0-0), les protégés d’Ousmane Diop ont enchaîné avec une belle victoire 3-0 contre la République démocratique du Congo, avant de terminer la phase de groupes par un nouveau nul face à la Côte d’Ivoire (0-0).

Avec cinq points au compteur et une défense solide (aucun but encaissé), les Lionceaux terminent premiers de leur groupe. Qualifiés pour les demi-finales, ils défieront l’Ouganda ce vendredi à 14h GMT. Un rendez-vous décisif pour espérer atteindre la finale et faire mieux que la troisième place obtenue lors de la précédente édition.

