Après un match nul encourageant face au tenant du titre, la Tanzanie, les Lionceaux du Sénégal ont parfaitement réagi ce jeudi matin en s’imposant avec autorité contre la République Démocratique du Congo (3-0), à Accra, au Ghana.

Dès le coup d’envoi donné à 9h, les protégés d’Ousmane Diop ont imposé leur rythme. Il n’aura fallu que trois minutes pour que Souleymane “Commissaire” Faye ouvre le score sur corner, confirmant son rôle clé dans l’animation offensive sénégalaise. En pleine confiance, les Lionceaux ont continué à pousser. À la 12e minute, après une longue course du numéro 11 et un tir sur le poteau, André Bintia a bien suivi pour inscrire le deuxième but.

Dominateurs dans le jeu et solides défensivement, les jeunes Sénégalais sont rentrés aux vestiaires avec une avance confortable. Au retour, ils n’ont pas levé le pied. À la 26e minute, un troisième but inscrit par Bara Gueye est venu sceller une prestation collective aboutie. Moins sollicité en première période, le gardien Assane Sarr a effectué son premier véritable arrêt à la 29e minute, permettant à son équipe de préserver un clean sheet.

Avec cette victoire nette et sans bavure, le Sénégal totalise désormais 4 points avant son dernier match de poule prévu à 13h. Un succès qui confirme les ambitions des Lionceaux dans ce Championnat d’Afrique de Football Scolaire : faire mieux que la 3e place lors de la précédente édition.

wiwsport.com