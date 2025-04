Aujourd’hui star d’Everton et meilleur buteur de son équipe avec 8 buts, Iliman Ndiaye revient sur son parcours semé d’embûches dans une interview accordée à la chaîne YouTube du club anglais. L’international sénégalais revient sur son parcours fait de hauts, de bas, et de beaucoup de persévérance.

Né à Rouen, en France, Iliman a grandi entouré de ses parents, de ses sept sœurs et de son petit frère. Il explique que c’est au Sénégal, tout petit, qu’il a commencé à jouer au football : « Mon grand-père m’a acheté un ballon après m’avoir vu taper sur plein de choses dans la maison. C’est comme ça que tout a commencé. » Mais malgré son amour du ballon rond, son ascension vers le football professionnel ne s’est pas faite sans douleurs. Rejeté à plusieurs reprises par différents clubs en Angleterre, le joueur sénégalais garde en mémoire les propos durs qu’il a entendus dans ses jeunes années : « Je suis allé dans plein de camps de football. Mon premier, c’était à Manchester United. Puis j’ai fait des essais à Southampton, Reading, Tottenham, Chelsea, Crystal Palace… Les gens disaient à mon père : ‘Il ne deviendra jamais footballeur.’ On me disait que j’étais trop petit ou qu’il y avait déjà des joueurs comme moi. »

Malgré les échecs répétés, l’ancien joueur de Marseille n’a jamais cessé d’y croire. « J’étais à Londres et tout le monde allait faire des essais à Southampton. Après trois ans à attendre, on m’a enfin appelé pour un essai. J’étais le plus vieux. À la fin, ils m’ont dit qu’ils ne me prendraient pas. J’ai été très ému, mais j’ai toujours cru que j’y arriverais. » Son talent finira par éclater au grand jour du côté de Hyde United, un petit club anglais, où il avait été prêté par Sheffield United. David McGurk, son entraîneur à l’époque, se souvient encore de cette scène lors d’un échauffement : « Les joueurs devaient garder le ballon en l’air en courant vers la ligne médiane par groupe de cinq. Iliman, lui, a posé le ballon sur sa tête et a traversé le terrain comme ça. On a dû changer les règles après ça. Il était trop fort. Il se moquait presque de nous ! »

Désormais bien installé à Everton après une courte parenthèse à l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye s’impose comme l’un des éléments majeurs du club de la Mersey. Révélé sous les couleurs de Sheffield United, avec qui il a participé à la montée en Premier League, l’international sénégalais continue de faire parler son talent en Angleterre.

wiwsport.com