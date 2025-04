À 8 mois du coup d’envoi de la CAN, Idrissa Gana Gueye s’est prononcé sur le grand rendez-vous qui l’attend avec ses coéquipiers en sélection. Invité dans l’émission Talents d’Afrique sur Canal+, le joueur d’Everton a invité les Lions à se retrousser les manches pour aller reconquérir le graal.

Un des cadres et capitaines de la sélection nationale, Gana Gueye a assez d’expérience et bien est bien placé pour lancer un appel à ses coéquipiers. Alors qu’il se dirige vers ce qui devrait être sa dernière CAN avec les Lions, le milieu d’Everton a lancé un appel à ses camarades en vue de la prochaine messe continentale. « La CAN arrive. Il faut arrêter de surfer sur ce que nous avons fait au Cameroun en 2022, en gagnant la CAN. C’est une page qui se tourne, il y a une CAN qui est passée entre temps. On ne l’a pas bien réussie. Il faut se ressaisir », a-t-il dit dans entretien avec la chaîne cryptée Canal +.

Pour ce qui sera sans doute, l’une des tournois les plus difficiles de l’histoire, le numéro 5 des Lions considère qu’il faudra se battre pour atteindre l’objectif de tous : le sacre final au Maroc. « Il faudra beaucoup se donner sur le terrain et bien la préparer. Préparer les valises en allant à la CAN, en se disant qu’on va tout faire pour la gagner en étant prêt à battre toutes les équipes, même si ça ne sera pas facile. C’est à nous de travailler dur et d’y croire », a dit Idrissa Gana Guèye, huitième de finaliste de la dernière édition en Côte d’Ivoire avec les Lions.

Pour rappel, les Lions partagent la poule D avec le Botswana, la République démocratique du Congo et le Bénin pour cette CAN qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

#TDA 🌍 : L’interview complet d’Idrissa Gana Gueye qui, à 35 ans, fait encore l’unanimité en club et en séléction 🇸🇳 pic.twitter.com/oC52alWyrX — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 21, 2025

