Le championnat de National 1 a démarré sur les chapeaux de roues avec une première journée décalée riche en enseignements. Chez les dames comme chez les hommes, certaines équipes ont déjà pris une longueur d’avance, nous informe Record.

Diamono a marqué les esprits ce week-end en s’imposant largement face à Kaffrine (34-17), lors du seul match en retard de la première journée féminine de National 1. Grâce à ce large succès, les coéquipières de Diamono rejoignent en tête du classement l’équipe de Gaston Berger, qui avait de son côté étrillé Saltigué quelques jours plus tôt sur un score tout aussi impressionnant (40-23).

Ce début de saison laisse présager une lutte au sommet entre deux formations déjà en grande forme. La solidité défensive et l’efficacité offensive affichées par ces deux équipes posent les jalons d’une rivalité prometteuse pour la suite du championnat.

Dans le tableau masculin, le DUC a réalisé une belle opération en s’imposant sur le fil face au Jaraaf (30-32). Cette victoire permet aux Étudiants de Dakar de prendre provisoirement la tête de la poule A, à égalité avec le Rail.

L’ASFA n’a pas non plus manqué son entrée. Les Militaires se sont imposés avec autorité face à Kaffrine (25-17) et s’installent à la deuxième place de la poule B, juste derrière Gaston Berger, encore une fois leader.

En ce week-end pascal, les formations du DUC et de l’ASFA ont donc su tirer leur épingle du jeu, lançant idéalement leur saison.

