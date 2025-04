Partis de Dakar mardi matin, les Lions du sable sont bien arrivés ce mercredi à Mahé, aux Seychelles, où se déroulera la Coupe du Monde de Beach Soccer du 1er au 11 mai 2025.

Accueillie dans la bonne humeur, la délégation sénégalaise, conduite par Ngalla Sylla et portée par des piliers comme le capitaine Al Seyni Ndiaye, entre dans la dernière phase de préparation. Un match amical face à l’Italie est prévu avant le 25 avril, ultime test avant leur grand début prévu le 2 mai contre l’Espagne. Logé dans un groupe C relevé aux côtés de l’Espagne, du Chili et de Tahiti, le Sénégal vise clairement une place en demi-finales.

wiwsport.com