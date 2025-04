Il est l’une des véritables révélations de la seconde partie de saison en Serie A, Assane Diao s’est sérieusement blessé à l’entraînement et ne devrait plus rejouer avec Como cette saison.

Como est quasiment assuré de se maintenir en Serie A mais devrait faire sans son principal atout offensif pour les cinq dernières journées (Genoa, Parme, Cagliari, Hellas Vérone, Inter). Assane Diao ne devrait plus rejouer avec les Lariani avant la saison prochaine. Celui qui est l’un des hommes forts de Cesc Fabregas depuis son arrivée du Real Betis cet hiver s’est sérieusement blessé au pied droit lors d’une séance d’entraînement ce mercredi.

Selon les médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italia, l’attaquant de 19 ans a été victime d’une fracture de fatigue. Il devrait passer au bloc opératoire et le temps d’indisponibilité devrait être environ deux mois. Un véritable et énorme coup d’arrêt pour l’international sénégalais (2 sélections), auteur de 10 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 8 en Serie A, auxquels on peut ajouter quatre passes décisives.

wiwsport.com