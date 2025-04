Simons Diedhiou, sans club depuis janvier 2025, réclame le versement de 7,3 millions de francs CFA à Al-Faisaly. L’ancien joueur de Diambars n’a toujours pas perçu la totalité de ses indemnités après la résiliation de son contrat avec le club jordanien.

L’ancien attaquant sénégalais du club jordanien Al-Faisaly, Simons Diedhiou, envisage de porter plainte contre son ancien club pour non-paiement d’une partie de ses indemnités. Le joueur réclame une somme de 12 000 dollars, soit environ 7,3 millions de francs CFA, correspondant à la deuxième tranche d’un accord signé lors de la résiliation de son contrat en janvier dernier. La première partie, de 24 000 dollars, avait été réglée, mais la seconde tarde toujours, poussant le joueur à faire appel à un avocat qui a déjà entamé les démarches nécessaires en vue d’une éventuelle plainte si aucun accord n’est trouvé.

Formé à l’académie Diambars, l’attaquant sénégalais a passé une grande partie de sa carrière en Belgique, où il a porté les couleurs de Mouscron et La Gantoise, avec un passage en Norvège à Haugesund. Il était revenu au Sénégal en 2020 avant de rejoindre successivement le Maroc, puis la Jordanie en août 2024. En huit matchs avec Al-Faisaly, il a inscrit quatre buts avant de quitter le club en janvier 2025. Aujourd’hui âgé de 33 ans et libre de tout contrat, il espère récupérer ses droits et se relancer dans de meilleures conditions.

