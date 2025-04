Les regards sont tournés vers Abidjan cette semaine, où se tiennent les 46èmes Championnats d’Afrique de judo seniors du 24 au 28 avril. Le Sénégal, représenté par une délégation de 13 athlètes (6 dames et 7 messieurs) est arrivé ce mardi en Côte d’Ivoire avec une mission claire : faire mieux que lors de la dernière édition au Caire, écrit Record.

L’an passé, les judokas sénégalais avaient quitté la capitale égyptienne avec un bilan mitigé de trois médailles : une en argent remportée par Georgette Sagna (+78 kg) et deux en bronze obtenues par les frères Saliou Ndiaye (-81 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg). Un palmarès honorable mais loin des ambitions d’une nation qui ne vise désormais que l’or continental.

Cette édition 2025 des Championnats d’Afrique revêt une importance particulière, non seulement pour le prestige régional, mais aussi dans la course aux points qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 (LA 2028). Le moral est au beau fixe, et la Team Sénégal affiche une préparation complète, prête à défendre ses couleurs sur les tatamis d’Abidjan.

Tous les regards seront donc tournés vers cette délégation sénégalaise, portée par l’ambition de marquer un tournant et de gravir une marche supplémentaire vers l’excellence africaine et olympique.

